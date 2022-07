TRÁFICO: Mãe é presa levando droga dentro de pão de queijo para o filho em unidade de internação

- Publicidade -

O flagrante aconteceu nesta sexta-feira (29) na Unidade de Internação Sentenciada na Avenida Amazonas, bairro Escola de Polícia, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Uma mulher de 37 anos foi presa sob a acusação de tentar levar droga para o filho. O entorpecente foi encontrado dentro de um pão de queijo.

No momento da revista feita antes da entrada para a visita, a droga do tipo maconha foi encontrada.

A mulher alegou não ter conhecimento da droga no pão de queijo, pois tinha pego o pacote com a nora dela, esposa do adolescente detido.

A mulher acabou sendo levada para o Departamento de Flagrantes por tráfico de entorpecentes.