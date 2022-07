TRÁFICO: Em Rio Branco, cão farejador da PM encontra drogas escondidas dentro de latas

- Publicidade -

Após serem solicitados pela ROTAM, a CP cães farejadores, comandados pela Tenente Patrícia Costa, ajudou a encontrar uma vasta quantidade de drogas, na rua Ingá, bairro Mocinha Magalhães, na noite desta quinta-feira (21).

Após uma denuncia anônima, informando que naquela localidade estava havendo comercialização de entorpecentes, a polícia militar enviou uma equipe da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), que em seguida chamou a CP cães para dar apoio na ocorrência.

Ao chegar no local, a guarnição com a ajuda do cão, da raça labrador, identificado como Dante, encontraram o entorpecente escondido em latas, jogado no mato, dentro do quintal da residência. Na casa foi presa em flagrante uma mulher identificada por Carlessandra Silva do Nascimento, 27 anos.

Os militares encontraram dentro das latas, 185 barras de maconha, 63 papelotes de cocaína e 238 reais em dinheiro, possivelmente oriundo das vendas das drogas.

Diante dos fatos, Carlessandra foi conduzida á Delegacia de Flagrantes, onde será lavrado um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. (ART. 33 do CPB)