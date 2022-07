Trabalho de combate a incêndio continua em loja Alvorada agropecuária em Rio Branco

- Publicidade -

Desde as primeiras horas da manhã desta terça (26), homens do corpo de bombeiros e do exércitos continuam os trabalhos de combate ao incêndio que teve inicio na tarde da segunda (25) na loja agropecuária Alvorada. A ação que mobilizou a grande equipe da brigada de incêndio trabalho também durante toda parte da noite.

Uma verdadeira operação de guerra conseguiu ao menos evitar que outras lojas próximas fossem incendiadas, haja visto que dentro da loja muitos produtos tóxicos e inflamáveis estavam prestes a serem espalhados pelos arredores através da força das chamas.

Segundo informações apuradas, o prejuízo da empresa que vende além de produtos agropecuários, sementes, maquinários, a perda é milionária.

A imprensa que prestava o serviço de divulgação do sinistro foi ameaçada por alguns funcionários que tentavam interromper os trabalhos jornalísticos.

Ainda preliminar, mas a informação do corpo de bombeiros é que o incêndio pode ter sido causado por uma forte descarga elétrica, onde a equipe da empresa que presta serviço de prestação de energia no estado estava tentando resolver o problema da parte elétrica desde o inicio da tarde desta segunda-feira.