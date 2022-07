Trabalhadores que preparam Parque de Exposições serão vacinados nesta quarta-feira

- Publicidade -

Uma ação de saúde direcionada aos trabalhadores que estão no apronto do Parque de Exposições para a realização da Expoacre 2022 acontece nesta quarta-feira, 13. A Secretaria Estadual de Saúde, por meio da coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI), estará ofertando vacina contra a Covid-19 e também contra a Influenza.

Com o crescimento de novos casos nos últimos dias por causa de uma 4ª onda da doença no Acre, a proximidade da Expoacre preocupa, já que deve aglomerar milhares de pessoas todas as noites.

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 já expediu uma recomendação de que durante a feira, que ocorre de 30 de julho a 7 de agosto, seja feito o uso de máscaras e apresentação do comprovante de vacinação para ter acesso às dependências do Parque de Exposições.

A ação de vacinação para trabalhadores do governo e também dos expositores que já estejam com trabalhadores preparando seus estandes vai de 8 da manhã ao meio dia.

Fonte/ O Alto Acre