Torcida do Sport realiza protesto contra a contratação de jogador acusado de estupro

- Publicidade -

Próximo de anunciar a contratação do meia Wescley, a diretoria do Sport virou alvo de protestos da própria torcida. Isso porque o possível reforço é acusado de estupro, agressão e tortura por uma ex-companheira.

O meio-campista responde às acusações na Justiça desde 2016. O caso, que corre em segredo, aguarda julgamento de recurso em segunda instância no Tribunal de Justiça do Ceará.

“Ele descobriu a senha do meu perfil, viu as pessoas que tinham lá e ficou revoltado. Me espancou muito, me deixou trancada, me socou e puxou meu cabelo, fio a fio. Foi horrível, uma noite para esquecer”, relatou a ex-namorada na época em entrevista do Diário do Nordeste.

A possível contratação gerou insatisfação na torcida, em especial no público feminino. Um grupo de torcedoras, inclusive, encaminhou uma carta aberta à direção do clube.

Elas reclamam que foram ignoradas pelos dirigentes e cobram uma posição do clube, que recentemente se engajou em campanhas contra a violência sofrida por mulheres.

Wescley teve pouco espaço no Ceará nesta temporada, atuando apenas em nove partidas, com um gol marcado.

Fonte: RedeTv