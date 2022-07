Torcida de gigante brasileiro pede a contratação do atacante Rafael Navarro, do Palmeiras

- Publicidade -

Contratado pelo Palmeiras no início do ano em uma transferência sem custos, o atacante Rafael Navarro pode perder espaço na equipe, que fechou, nesta janela, com dois nomes para o setor: Merentiel e Flaco López.

E, apesar de ser bastante criticado pela torcida do gigante palestrino, o atleta acumula bons números na Libertadores. Até o momento, são 7 partidas disputadas e 7 gols marcados na competição continental, além de outras duas assistências.

Todavia, nas outras competições, o desempenho é totalmente o oposto. Somando o Brasileirão, a Recopa, a Copa do Brasil e o Paulista, são 28 jogos disputados, com apenas duas assistências. Desta forma, uma saída pode acontecer ainda nesta janela.

Torcida do Vasco vê Navarro como uma boa opção

É bem verdade que Navarro foi especulado em clubes do futebol eurpeu, como Basel e Fenerbahçe. Todavia, quem vê com bons olhos a chegada do jogador, é parte da torcida do Vasco, que vem sofrendo com o ataque da equipe.

O portal Scout Vasco da Gama, inclusive, resolveu levantar algumas opções para o ataque cruz-maltino, colocando Navarro entre elas. Nos comentários, é possível observar uma discordância entre a torcida, mas com grande parte dela apoiando uma possível investida.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil