Tora de madeira cai e atinge funcionário de empresa de laminados

Ronaldo Batista, de 38 anos, foi vítima de um acidente de trabalho ocorrido dentro de uma empresa de laminados, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco na manhã desta quarta-feira (6).

De acordo com informações, uma tora de madeira pesando cerca de uma tonelada se desprendeu e caiu atingindo parte do corpo do operário que sofreu fratura no fêmur, clavícula e quadril. Por sorte a tora atingiu o homem de raspão o que possibilitou o socorro e o livrou da morte.

A vítima foi socorrida por uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.