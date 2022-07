Tomate, da base do Botafogo, passará por cirurgia no joelho esquerdo

- Publicidade -

O goleiro Tomate, da base do Botafogo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. O empresário do atleta, Rodrigo Sodré, revelou a informação nas redes sociais.

Tomate já faz os tratamentos iniciais no local da lesão. O jovem passará pelo procedimento ainda nesta semana. A recuperação pode durar até seis meses.

Destaque da Copinha

Tomate viralizou nas redes durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, após chorar no banco de reservas do antigo clube, o Andirá. Na ocasião, o jovem goleiro fazia um bom jogo contra o Atlético-MG, mas foi substituído para uma cobrança de pênalti em que o time acabou sofrendo o gol.