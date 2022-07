Titi Müller é assaltada e agredida dentro de táxi: Perdi um ano inteiro de fotos do Benjamin

- Publicidade -

Na última segunda-feira, dia 4, Titi Müller usou as redes sociais para fazer um alerta sobre roubo de celulares em São Paulo. A apresentadora de 35 anos de idade contou que foi assaltada por um homem de bicicleta enquanto usava o aparelho dentro de um táxi perto de sua casa. Ela tentou segurar o objeto, mas acabou agredida.

Nos Stories do Instagram, a famosa começou contando:

– Fui assaltada aqui nas redondezas da minha casa. Olha só que coisa, virei estatística. Moro em uma região de São Paulo que eu não sei exatamente qual a estatística de roubo de celular, mas é surreal. Não vou ficar lamuriando as minhas perdas até porque tive o privilégio de poder resolver rápido. Fui bem amparada, meu namorado foi comigo até a loja da operadora, resolvi todas as questões de banco.

Em seguida, explicou como aconteceu o assalto e revelou que a agressão deixou um machucado na parte superior da sua boca.

– Eu tava dentro de um táxi com a janela aberta fazendo um Pix. Levei um misto de peteleco com tapa e soco. Era um cara em uma bicicleta que estava passando ao lado e eu não desgrudei do telefone, então ele usou força para pegar o meu telefone. Chegou a machucar meu freio, saiu um pouco de sangue na hora, mas nada grave. Acho que nem vai ficar roxo, dói só quando passa a língua.

Titi lamentou o fato de ter perdido uma coleção de fotos do filho Benjamin, de dois anos de idade.

– Estou super na merda, perdi um ano inteiro de fotos do Benjamin. Sofri uma agressão que, por mais que tenha sido leve, é um baita de um susto.

Inicialmente, a apresentadora não ia expor o caso nas redes sociais, mas decidiu fazer um alerta sobre a situação. Segundo ela, hackers estão tentando invadir seu aparelho.

– É bom avisar. Estou recebendo uma ligação a cada cinco minutos da Irlanda falando que acharam o meu aparelho conectado a esta linha, que eu já consegui recuperar, e pedindo para digitar o número de desbloqueio de tela para que eu tenha acesso à localização do meu aparelho. Olha o golpe!!! São pessoas que estão tentando invadir meu aparelho. Muito provavelmente não vão conseguir, até porque já resolvi tudo com a operadora e fui ao banco.

E brincou sobre o vazamento de informações pessoais:

– Não que tenha nada muito uau, mas tinham várias coisas íntimas no meu telefone. Só espero que se vaze, ele vaze coisas de bom gosto. Lembrando do abscesso do meu peito e todos os registros que fiz desse momento glorioso da minha maternidade. Nada para se ter vergonha.

Por fim, a famosa conta que nunca tinha ouvido falar dessa fraude e ressaltou o perigo de golpes parecidos.

