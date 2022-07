Tirem os casacos do ármario, vem aí, mais uma previsão do super polar David Friale

- Publicidade -

Segundo o mago do tempo, David Friale, as temperaturas no próximo domingo, 17, cairão bruscamente em todo o Acre, Rondônia, no Sul e Sudoeste do Amazonas, incluindo Peru e Bolívia.

Essa onda de frio trará uma forte chuva, acarretando temporais em algumas regiões. Fiquem atentos a noite de sábado para domingo.

Antes disso, a semana terá altos índices de temperatura máxima no Acre, inclusive, em Rio Branco, pois o calor, com muito sol, vai predominar até a próxima sexta-feira, dia 15”. O pesquisador afirmou que domingo teve o dia mais quente até agora em Rio Branco, com os termômetros marcando 33,5°C e no interior 34,5°C.

Friale reforçou a notícia que na terça e quarta, uma massa de ar polar chegará ao Acre, amenizando as temperaturas altas, que cairá e ficará em torno de 18 e 21ºC, no leste e no sul acreano, e entre 21 e 24ºC, no centro do estado e no vale do Juruá. Já as maiores temperaturas ficarão situadas entre 33 e 36ºC, em todos os municípios do Acre, podendo, em alguns pontos, chegar a 37ºC”.