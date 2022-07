Tibério pensa em se separar de Muda

- Publicidade -

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Tibério (Guito) vai se casar com Muda (Bella Campos) em uma cerimônia romântica na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Porém, o clima de romance do casal vai durar pouco. Isso porque a moça vai fazer greve de sexo.

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Muda vai se recusar a transar com Tibério após o casamento. Ela dirá que gosta do marido, mas não consegue se entregar para ele por causa de medo. Isso deixará o peão muito triste e ela até sugere que eles cancelem o casamento. Depois de muito pensar, Tibério vai levar em consideração a ideia de se separar de Muda.

Saiba como Muda vai decidir se entregar para Tibério em Pantanal

Um dia, Muda vai conversar com Filó (Dira Paes) sobre a decisão de não se deitar com o marido. Então, Filó esbanja sinceridade ao aconselhar a amiga. Ela diz que Muda encontrou um homem amoroso e compreensivo, e que ela pode se sentir abençoada pelo bom casamento.

Pouco depois, Muda vê Tibério fazendo as malas para ir embora e cancelar o casamento. Ele pede a aliança de volta. Então, Muda toma a iniciativa. Ela tira a roupa e deixa o peão sem reação. Até que ela diz que quer se entregar para ele e ter uma nova vida no casamento. Assim, eles vivem uma noite de amor.

Fonte/ Portal CARAS