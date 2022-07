The Voice Kids: campeão faz acusação sobre Simone e Simaria

- Publicidade -

Campeão da temporada de 2019, o capixaba Jeremias Reis, representado por Simone e Simaria, recebeu 58,19% dos votos do público e levou o troféu do The Voice Kids para casa. O cantor mirim fez uma apresentação de “Oh Happy Day” e fechou o programa com chave de ouro.

Depois de 3 anos, hoje aos 15 anos de idade, Jeremias fez uma acusação sobre Simone e Simaria, de não terem cumprido uma promessa feita na época do programa, quando foram suas técnicas.

As duas teriam feito a promessa nos bastidores do The Voice Kids, de que Jeremias gravaria uma música com elas.

Juny Donato, empresária do cantor, afirmou se sentir constrangido pelas cobranças constantes para a gravação da música prometida, que até hoje não foi cumprida.

“Essa cobrança frustra ele. Ele está totalmente frustrado, com a autoestima baixa. Nós estamos mexendo com os sentimentos de um adolescente”, disse a agente.

“As Coleguinhas fizeram, em rede nacional, uma promessa pra ele de gravar uma música. Nunca mais falaram nada. Não deram mais retorno nenhum”, afirmou a empresária de Jeremias Reis.