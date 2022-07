Tenório rouba fazenda de José Leôncio e se revolta ao ser flagrado por filho

- Publicidade -

Tenório (Murilo Benício) já não engana mais ninguém em “Pantanal”. Seus filhos e seus funcionários já sabem que o latifundiário é ladrão, e já suspeitam também das atividades ilegais de grilagem (roubo de terras) praticada por ele em vários estados do Brasil.

Marcelo (Lucas Leto), que acaba de chegar ao Pantanal”, será alertado por Guta (Julia Dalavia) e Alcides (Juliano Cazarré) sobre o pai, e resolverá questionar o fazendeiro por ter roubado cabeças de gado de José Leôncio (Marcos Palmeira).

“Eu não estou te acusando de nada, só estou tentando entender direito a situação”, diz Marcelo, ao ver o pai se enrolando em uma explicação que deveria ser simples. “Você devia começar tentando explicar de onde vem toda essa ingratidão”, rebate Tenório, tentando desviar do assunto.

O que os demais personagens não sabem é que Tenório foi responsável pelo roubo de terras que acabou com a família de Juma. No Paraná, Maria Marruá e o marido, Gil, tiveram as terras roubadas e seus três filhos assassinados pela grilagem comandada pelo personagem.

Revelação de Trindade

O Cramulhão, entidade demoníaca encarnada por Trindade (Gabriel Sater) em “Pantanal” já é um dos personagens mais importantes da história. Por meio do peão, a entidade já ofereceu pactos para Jove (Jesuíta Barbosa) e Tadeu (José Loreto) e até tentou se comunicar com Irma (Camila Morgado). Desta vez, Trindade receberá a visita do Cramulhão em meio a uma roda de viola e colocará Tenório (Murilo Benício) em uma enrascada.

Na fazenda de José Leôncio, todos os peões estarão reunidos para uma roda de viola e Tibério (Guito) e Trindade terão que apresentar uma moda inédita. Trindade, então, irá anunciar que vai contar a história de um boinha e o filho de um gato.

O anfitrião logo explicará que boinha é filho de um bóia-fria, gíria para trabalhador rural que se muda de lugar em lugar em busca de trabalho. Em seguida, Tenório dirá que gato é um chofer de caminhão que aluga os bóia-frias que trabalharão em lavouras. Aos poucos, Tenório percebe que Trindade está escrevendo uma música sobre um caso de sua infância, sobre um homem que transportava bóias-frias e teria morrido nas mãos do fazendeiro.

Enquanto isso, em São Paulo, Roberto (Caue Campos) começa a conduzir uma investigação para entender se o pai de fato é um assassino. O filho de Tenório lerá todos os documentos escondidos por Tenório, mas não encontrará nenhuma prova definitiva.

Fonte/ Portal Yahoo.com