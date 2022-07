Tenório expulsa Maria Bruaca de casa e agride Guta em cena cruel de “Pantanal”

- Publicidade -

Tenório (Murilo Benício) vai destruir sua família em “Pantanal” quando decidir expulsar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) de casa. O fazendeiro descobriu o affair da esposa com Alcides (Juliano Cazarré), e dirá para que ela saia da fazenda e encontre outro lugar para morar.

Guta (Julia Dalavia), entretanto, não aceitará a expulsão da mãe de bom grado, e vai enfrentar o pai para tirar satisfações. Tenório traiu Bruaca durante décadas, criando outra família em São Paulo com Zuleica (Aline Borges).

“Tua mãe vai dormir lá fora hoje. Senta aqui, Guta, tenho que falar com você. Estou botando ela para fora de casa”, diz Tenório. Ao ser lembrado por Guta da hipocrisia da situação, Tenório dispara: “Estou deixando ela ir embora daqui, não estou? Eu não relei num só fio de cabelo dela”. Guta relembra que a mãe tem direitos, mas Tenório não aceitará o argumento. “Que direito que tem uma mulher que fez da minha vida um inferno pra ficar se roçando em cima de tudo quanto é peão nas minhas costas”.

Ao ouvir da filha que nunca teve decência, Tenório perderá a paciência e dará um tapa na cara de Guta. “Nada nunca me envergonhou tanto, quanto ser a sua filha”, dispara a jovem.

Morte de Roberto

Enquanto Marcelo (Lucas Leto) tenta encontrar espaço para trabalhar com Tenório (Murilo Benício) mesmo sabendo das irregularidades dos negócios do pai em “Pantanal”, seu irmão, Roberto (Cauê Campos), irá mais fundo nas investigações sobre o passado do fazendeiro.

Aos poucos, o filho de Tenório descobrirá que ele na verdade é um grileiro, que lucrou em cima do roubo de terras alheias e autor de vários assassinatos em disputas de poder. Em entrevista ao “Extra”, o ator Cauê Campos afirmou que Roberto não se deixará manipular pelas histórias mentirosas do pai.

“Roberto vira a chave. Na mente dele, fica muito claro que foi o pai (quem cometeu crimes como assassinato). Ele sabe que não pode confiar nele. Tanto que tem pressa para revelar o que sabe, mas vai enfrentar barreiras. Definitivamente, ele não é mais a mesma pessoa”, explicou.

O personagem terá um fim trágico na trama de Bruno Luperi: Roberto será morto por um matador de aluguel contratado pelo próprio pai. A morte do personagem é uma mudança do roteiro original da novela de 1990, na qual Roberto morre devorado por uma sucuri. “Estou na expectativa. É a primeira vez que morro em algum trabalho. Tem todo um simbolismo, essa questão de como vou estar e com quem. Espero que seja muito lindo”, explicou o ator.

Fonte/ Portal Yahoo.com