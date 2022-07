Tenente e empresário brasileiros são presos em Portugal por suspeita de tráfico de drogas

- Publicidade -

Dois brasileiros foram presos em Portugal, suspeitos de tráfico internacional de drogas. Os homens carregavam substâncias ilícitas dentro de um carregamento de açaí que estava congelado. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a Polícia Judiciária portuguesa, os detidos são um tenente da Polícia Militar e um empresário do interior do estado do Pará. Os dois são nascidos no estado.

A polícia de Portugal deflagrou a Operação Norte Tropical para realizar as prisões. Os homens são suspeitos de integrar uma organização criminosa que, segundo a investigação portuguesa, pratica o tráfico de grandes quantidades de cocaína para o continente europeu.

A prisão dos suspeitos levou à polícia a encontrar uma carga capaz de produzir cerca de 3,2 milhões de doses individuais da droga. Eles estão presos de forma preventiva.

A Polícia Militar do Pará disse que a Corregedoria Geral vai acompanhar as investigações e que adotará as medidas necessárias em relação ao agente preso no contexto da operação.