Tempo seco na região deixa mês de julho com menos de 2 milímetros de chuvas em Rio Branco

- Publicidade -

Em 26 dias do mês de julho a capital acreana ficou com menos de 2 milímetros de chuvas quando a previsão para o mês era de 29,1 segundo a defesa civil municipal. Essa é uma das piores secas já vivida e deixa todos preocupados onde o Rio Acre está com a marca de 1,

40cm.

De acordo com os registros diários da Defesa Civil, em Rio Branco nos dias 17 e 25 foram registradas chuvas, 0,6 milímetros e 0,8 milímetros respectivamente.

“Teve esse registro, mas praticamente é como se não tivesse tido chuva. Isso não muda nada no cenário de seca. Em junho choveu bem, mas maio teve um déficit. E no ano passado tivemos um período de 40 dias sem chuva, e ainda não está descartado que ocorra agora porque a seca está a mais severa dos últimos seis anos”, disse o tenente-coronel Cláudio Falcão.