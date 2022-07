Tem apoio do presidente Bolsonaro’, diz ministro da Casa Civil sobre candidatura de Mailza Gomes ao Senado

- Publicidade -

As articulações da senadora Mailza Gomes, em Brasília, têm surtido efeito. Após ter a sua pré-candidatura ao Senado chancelada pelo presidente do PP, Cláudio Cajado, e pelo governador e pré-candidato à reeleição, Galdson Cameli, a parlamentar recebeu o apoio do Ministro da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira (PP/PI), que também endossou a importância de sua eleição.

No vídeo publicado nas redes sociais da senadora, Ciro teceu elogios à parlamentar. “Mailza, estamos muito felizes com a sua candidatura à reeleição ao Senado Federal pelo Acre, pelo seu trabalho, pelo papel da mulher, que é fundamental na política. Não teve uma senadora mais fiel ao governo do presidente Bolsonaro que a nossa senadora Mailza. Tem o nosso apoio e apoio do presidente Bolsonaro”, afirmou Nogueira.

A senadora agradeceu e reendossou a parceria. “Ministro, muito obrigada, quero dizer que o senhor pode contar comigo no Partido Progressista e nas causas mais importantes, junto ao nosso presidente”, disse.

Fonte/ A GazetadoAcre