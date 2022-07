Tatá Werneck paga plano de saúde para Marcos Oliveira, o Beiçola

- Publicidade -

Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, agradeceu a Tatá Werneck pelo apoio financeiro após implorar por ajuda para receber cuidados médicos. O ator revelou em suas redes sociais que a artista da Globo pagou o plano de saúde e que conseguirá se submeter à cirurgia para tratar uma fístula na uretra.

“Quero agradecer a Tatá Werneck, que conseguiu o plano de saúde para mim, só que estou nessa expectativa de internar logo para fazer essa cirurgia e depois eu tenho mais dois meses de recuperação, aí vou precisar de mais continuação de ajuda, que eu vou voltar a trabalhar, se Deus quiser, logo logo mesmo, melhorado, vou pintar o cabelinho, ficar com a cara mais bonita para todo mundo, só não faço pedido de pastel, que eu não faço mais pastel. Quero fazer outras coisas na minha vida”, disse Oliveira no Instagram.

Tatá trabalhou com o ator na novela Deus Salve o Rei, em 2018, e se ofereceu para bancar a cirurgia do ex-colega. Ele declarou que, após a operação no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, passará por sessões de fisioterapia e precisará ser acompanhado durante um ano, mas que poderá trabalhar no período.

Marcos Oliveira aguarda a operação desde janeiro. Ele relata dificuldades financeiras e divulgou sua chave Pix para doações.