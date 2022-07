Tadeo “José Loreto” fica pelado (mais uma vez) em “Pantanal” e divide opiniões do público

- Publicidade -

O capítulo de “Pantanal” de terça-feira (12) contou com mais uma cena de José Loreto, intérprete de Tadeu, peladão no rio. O personagem levou Zefa (Paula Barbosa), sua mais nova affair, para fazer um passeio e insistiu para os dois tirarem a roupa.

A cena dividiu opiniões e repercutiu nas redes sociais. Algumas pessoas focaram em elogiar o corpo de José Loreto e desejar o lugar de Zefa na novela. Outras criticaram o comportamento machista do personagem e a quantidade de cenas, que até parecem repetidas, explorando a nudez. Não é de hoje que a trama está arrastada e o público sente falta de novos enredos. A sensação é que já vimos tudo isso.

Na sequência, Zefa diz que não quer ficar nua na frente de Tadeu. O peão fala que se ela não quiser tomar banho, ele vai mesmo assim. Sem se preocupar com o desconforto da moça, o filho de Filó (Dira Paes) tira a roupa e entra no rio. Depois, convence a doméstica a tomar banho também. Ela pede para ele fechar os olhos e não encostar nela dentro do rio. Tadeu até aceita o acordo, mas o descumpre na água e ainda fica com raiva quando ela chama a sua atenção e desiste do banho.

Em conversa com a revista GQ, José Loreto afirmou que a nova versão da trama, escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, dá um novo olhar sobre os corpos dos personagens. “Acho que a de 1990 explorava mais a nudez feminina e agora a sensualidade da novela está nos homens”, destacou.

O artista já provou que não se incomoda em ficar pelado na TV. Em suas redes sociais, inclusive, ele tem publicado fotos de tirar o fôlego sozinho e com outros atores do elenco.

Fonte/ Portal Yahoo.com