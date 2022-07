Tabloide inglês coloca Neymar entre os maiores ‘pirralhos’ do esporte

- Publicidade -

Enquanto curte férias no Brasil, Neymar segue pautando o noticiário internacional. Após o jornal espanhol ‘El País’ afirmar que ele não faz mais parte dos planos do PSG, o jogador de 30 anos foi classificado como um dos atletas mais “pirralhos” do esporte por um tabloide inglês.

De acordo com o ‘Daily Star’, o craque brasileiro se tornou “mais sinônimo de fracasso” ao trocar o Barcelona pelo PSG, em 2017, ao invés de conseguir “sair da sombra” de Lionel Messi. A publicação também destacou que a equipe parisiense falhou na Liga dos Campeões e que Neymar não chamou a responsabilidade quando sua equipe ficou “com as costas na parede”.

O periódico ainda usou um caso polêmico em sua argumentação, citando a expulsão do camisa 10 na confusão com Álvaro González, do Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês 20/21. Na partida em questão, que terminou com derrota do PSG por 1 a 0, Neymar foi expulso na reta final após agredir o zagueiro adversário.

No entanto, o brasileiro disse que Gonzalez falou insultos racistas e disparou que seu único arrependimento foi “não ter dado na cara desse babaca”. O atacante do PSG foi suspenso por dois jogos pela confusão no final do jogo.

Por fim, o tabloide relembrou uma fama que Neymar carrega desde o início de sua carreira: a de cai-cai. “Ele também famoso por ser um ‘mergulhador’ série, muitas vezes ridicularizado pelos fãs”, completou a publicação.

Segundo a publicação, outros seis atletas compõem a lista de “maiores pirralhos do esporte”. Para o ‘Daily Star’, os tenistas Denis Shapovalov e Nick Kyrgios, os boxeadores Adrien Broner e Floyd Mayweather, o jogador de rugby Israel Folau, o ex-atacante El-Hadji Diouf e o golfista Bryson DeChambeau fazem companhia a Neymar nesse ranking.

