Tabata Amaral chama Eduardo Bolsonaro de “frouxo” e “covarde” após acusação de trapaça

- Publicidade -

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) reagiu a um ataque do colega Eduardo Bolsonaro (PL) e o chamou de “frouxo” e “covarde” em um vídeo publicado nas redes sociais.

Eduardo Bolsonaro a acusou de trapaça ao incentivar um boicote à convenção que vai oficializar a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição para o cargo de presidente. Tabata, porém, defendeu que estava realizando uma manifestação política pacífica.

“Rapaz, pegou ar, heim? Primeiro, que esse covarde, esse frouxo, não aguentaria um dia na minha pele. Isso aqui, meu filho, se chama manifestação pacífica, é o direito de cada cidadão de se inscrever num evento e não comparecer. E ó, não apaguei o post porque fiquei com medo, o faria 20 mil vezes”, disse a deputada do PSB.

A confusão começou quando o PL abriu inscrições para a convenção que acontecerá neste domingo (24), no Rio de Janeiro, com entradas gratuitas. Opositores do presidente Jair Bolsonaro se organizaram para esvaziar o evento e começaram a reservar ingressos, mas sem a intenção de comparecer.

Ao ver a movimentação nas redes sociais, Tabata compartilhou uma publicação e incentivou a ação. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, questionou o post e afirmou que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Fonte: IstoÉ