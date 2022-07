Suspeitos mataram professor em motel para roubar R$ 250, diz PC

Segundo a delegada, após um tempo no local, a vítima saiu com o adolescente e o homem para ir até um posto de combustível nas proximidades para sacar dinheiro em um caixa eletrônico.

“No momento em que a vítima entra no banheiro, o homem e o adolescente combinam de pegar o dinheiro dele, cerca de R$ 250. A partir do momento em que o professor sai do banheiro, ambos iniciam as agressões a ele com golpes de mata-leão que o fizeram ficar desacordado. Entretanto, quando eles começam a colher os pertences, a vítima acorda e eles iniciam luta corporal que resulta em sua morte”, detalhou Deborah.

A delegada informou que, ao decorrer do Inquérito Policial (IP), o laudo da perícia deve constatar se houve consumo de outras substâncias além do álcool.

Logo após o crime, as equipes de plantão estiveram no local e verificaram a dinâmica do ocorrido. Na sequência, obtiveram as imagens de câmeras de segurança de uma conveniência, que mostra o professor e adolescente efetuando o saque do dinheiro, enquanto Maurício os aguardava no carro.

“Chegamos à identidade deles e foi solicitado o mandado de prisão temporária em nome do homem, que foi expedido na quinta-feira (28), pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos Policiais, e prontamente a ordem judicial foi cumprida”, contou a autoridade policial.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de latrocínio. Ele será encaminhado para audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.