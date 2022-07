Suspeito de matar ex com tiro na cabeça é preso pela Polícia Civil em Rio Branco

- Publicidade -

Após investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a Polícia Civil chegou até o principal suspeito pela morte da jovem Ingrid Ponciano da Silva, de 19 anos, ocorrida no último dia 12 de junho.

O homem, de 23 anos, foi preso nessa sexta-feira (1), no bairro Triângulo Novo, mesmo local onde a jovem foi morta, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Ingrid foi assassinada com tiro na cabeça na rua Padre José e o suspeito é ex-namorado dela. Na época do crime, o g1 conversou com a irmã da vítima, Eva Maria da Silva, de 27 anos, que chegou a ver o rapaz ao lado do corpo de Ingrid e dizendo que o tiro tinha sido acidental. Segundo ela, o ex da irmã afirmou que não sabia que arma estava com balas.

Conforme a Polícia Civil, durante a investigação pelo crime de feminicídio, foi constatado que o homem também estava com um mandado de prisão em aberto por ter rompido tornozeleira eletrônica há cerca de seis meses, enquanto cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas. Após a prisão, o homem foi levado à DHPP e em seguida colocado à disposição da Justiça.

A informação repassada na época do crime foi que a jovem tinha deixado a filha com o atual namorado e ao ir até a casa da mãe que fica perto, parou para conversar no meio da rua e acabou levando um tiro na cabeça. Após pedir desculpas e dizer que tinha sido um acidente, o ex dela fugiu do local.

Fonte: G1Acre