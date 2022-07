Surpresa ao chegar em casa: Mulher tenta matar marido a facadas, após flagrar o ” Dom Juan” com outra mulher

- Publicidade -

Uma mulher enfurecida tentou matar o próprio marido após flagrá-lo com outra mulher na própria residência do casal. O crime passional ocorreu no Beco do Adriano, bairro da Pista,em Sena Madureira, no domingo, 10.

O homem identificado por R.R.J, foi atingido por duas facadas, uma na região das nádegas e outra no abdômen. Já, a amante conseguiu sair da casa e fugiu, antes que fosse ferida pela mulher enciumada.

Após o ocorrido, o rapaz foi socorrido e levado ao Hospital João Câncio Fernandes, e seu estado de saúde é estável, sem risco de morte. A esposa foi autuada em flagrante, e responderá pelo crime de lesão corporal.

Com informações ASCOM