Suposta amante de Leonardo sobre vídeo de beijo na boca: “Não foi o único encontro”

Após a repercussão de um vídeo em que Leonardo aparece beijando uma fã, agora apontada como amante do cantor, ela resolveu se pronunciar. Identificada como Kelly Silva, a mulher garantiu que já se encontrou com o cantor mais de uma vez e que ele lhe deu liberdade para tomar esse tipo de iniciativa.

“Esse vídeo foi gravado em setembro de 2016. E eu gostaria de deixar bem claro que não foi apenas um show, ou um único encontro. Ele não me vê como desconhecida. Mas não quero falar sobre nossa relação”, declarou.

“Estou sofrendo agressões verbais do público, das seguidoras da Poliana Rocha, dos fã-clubes”, completou.

“Você pode ver que eu entrei no camarim, estava sendo filmada pela minha mãe. Ele vira, me vê e me abraça. Demos um selinho. Até o Elvis Presley beijava suas fãs. Hebe Camargo dava selinho em vários convidados. não sei por que esse repúdio”, desabafou em outro momento.

Poliana, que sempre ignora ou se revolta com qualquer notícia sobre as supostas traições do marido, ainda ao se pronunciou sobre. “Se ele tiver outra mulher, por favor” não me contem”, pediu ela na última vez em que boatos de traição cercaram o casal.

Fonte/ Portal Yahoo.com