Superdotado, menino aprendeu a ler antes dos 2 anos e ‘sofreu’ na escola por suas altas habilidades

A mãe de Lorenzo, a psicóloga Mariana Botelho, de 36 anos, relatou que os indicativos de que ele poderia ter altas habilidades começaram cedo. Porém, ela conta que acreditou que seria o desenvolvimento normal do menino, pois o Lorenzo era muito estimulado em casa e ela sempre lia livros para ele.

Lorenzo começou a ler com 1 ano e 9 meses e, aos 4 anos, começou a escrever. Com isso, a família foi buscar uma avaliação com um neuropsicólogo. O profissional comprovou a superdotação do menino.

Escola A mãe explicou que decidiu procurar por um especialista depois que percebeu que o filho ‘perdeu o brilho’ porque a escola o proibia de escrever. Cerca de dois anos após o diagnóstico, Mariana percebeu mais uma ‘dificuldade’ vivida por ele na escola, que se intensificou na pandemia, com as aulas online. Segundo ela, Lorenzo não era estimulado cognitivamente e ficava entediado durante as aulas.