Sou herdeira! Rafa Santos curte verão na Espanha com suposto affair, grifes e ostentação

Ser irmã de um grande astro do futebol tem suas vantagens e Rafaella Santos sabe aproveitar bem. Solteira, após mais um término com o jogador de futebol Gabigol, a influencer se jogou no verão do hemisfério norte. Depois de uns dias em Miami Beach (EUA), e um encontro rápido com o Neymar durante a passagem pelos Estados Unidos, Rafa viajou para Madri, Barcelona e Ibiza, na Espanha.

Acompanhada de amigas famosas, como Giovanna Lancellotti e Camila Loures, a influencer compartilhou um pouco da viagem, que teve direito a encontro com suposto affair, nas redes sociais. Veja os melhores momentos.

Encontrinho em Vegas

Depois de alguns dias curtindo as belezas de Miami Beach, nos Estados Unidos, Rafa encontrou com o irmão, que estava em Las Vegas. A influencer compartilhou um clique exaltando o jogador. “Tão bom dividir a vida com você”, escreveu.

Aerolook

No começo de julho, Rafa embarcou de Barcelona para Ibiza em um jatinho particular e o “aerolook” chamou a atenção: calça confortável, blusão, óculos escuros e chapéu. Para combinar e guardar seus itens pessoais, ela usou uma bolsa preta da Louis Vuitton, avaliada em R$ 22 mil.

Festinha no iate

Ao lado das amigas, Bela Viegas, Carol Dantas e Camila Loures, Rafa curtiu uma festinha de última hora nas belíssimas paisagens de Ibiza, na Espanha. O destino é bastante badalado entre ricos e famosos no verão. “Foi do nada, sem planejar e está sendo inesquecível!”, revelou.

Titia coruja

Durante sua passagem em Ibiza, Rafa também curtiu ao lado do sobrinho, David Lucas, e da mãe dele, Carol Dantas. “My baby”, escreveu ela. O filho de Neymar completa 11 anos em agosto.

Dia de sol e indiretas

Ostentando ótima forma em um biquíni rosa de florzinhas, Rafa deixou uma indireta solta no ar. “Azar de quem não enxerga a sorte que tem”, disse. Será que foi para o Gabigol?

Banho de espuma

Em mais um dia de barco, Rafaella combinou as unhas coloridas com biquíni branco e chapéu grifado. O modelo rosa da Dior custa cerca de R$ 5 mil. Sem desperdiçar o look, ela posou em um banho de espuma com um drinque na mão. A foto ganhou mais de 100 mil curtidas.

Poderosa

À beira da piscina, Rafaella encarnou sua versão “femme fatalle” em um body preto da Dolce & Gabanna. O modelo não sai por menos que R$ 3 mil reais. Para completar o look: chapéu de palha, óculos de sol estilo máscara e maquiagem bem feita.

Trend

Apostando em um look tendência para um passeio, Rafa saiu dos pés a cabeça usando top e pantalonas da grife Christian Dior. O look completo custa cerca de R$ 24 mil.

Parque com affair

Rafaella encontrou duas vezes com o ator André lamoglia, apontado como seu novo affair. Os dois saíram com os amigo em Ibiza e se encontraram dias depois em um parque de diversões em Madri. O ator é brasileiro e ficou conhecido por seus papéis no Disney Channel e como Iván, na série “Elite”, da Netflix.

Amigas

Declarações de amor não faltaram. Ao lado das amigas, Giovanna Lancellotti e Carol Dantas, a influencer se declarou e agradeceu os dias de festa. “Aqui tem MUITO AMOR”.

Tchau, Ibiza!

A despedida de Ibiza também rendeu mais um “aerolook” bafônico. O cropped listrado foi combinado com um boné da Louis Vuitton, que vale cerca de R$ 4 mil, e uma bolsa da marca Saint Laurent, de R$ 27 mil.

Fonte: Yahoo!