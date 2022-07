Sony registra patente que sugere compatibilidade de periféricos da época do PS3 no PS5

- Publicidade -

Uma nova patente sugeriu que a Sony pode estar tentando fazer periféricos antigos se tornarem compatíveis com os consoles PlayStation atuais.

A patente (identificada pelo Game Rant, via VGC) parece mostrar hardware antigo da Sony, como controles DualShock e até um console portátil (provavelmente o PSP Go) sendo usados via emulação com um PlayStation 5.

A imagem, que pode ser vista abaixo, mostra um DualShock, um Sony Media Remote, o que parece ser um PlayStation Mouse, um EyeToy, uma PlayStation Move e um cartão de memória.

Grande parte dessa tecnologia foi descartada há muito tempo pela Sony, sendo a mais moderna do grupo o PlayStation Move, que ainda é usado com o PlayStation VR.

O que torna a patente ainda mais interessante é que os periféricos parecem ser principalmente da era PS3, o que pode sugerir que isso faz parte do esforço relatado pela Sony para emular o sistema.

Embora seja possível imaginar que a Sony esteja explorando como fazer essa tecnologia mais antiga funcionar por meio de emulação, devido a nenhum dos equipamentos, além do PS Move, estar atualmente disponível para compra, pode ser simplesmente um processo para emular a funcionalidade de esses itens no software, em vez de compatibilidade com o PlayStation 5.

Fonte: psxbrasil