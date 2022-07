Sonia Abrão detona Ana Maria Braga após proposta insensata para Xuxa Meneghel: “parafuso solto”

- Publicidade -

Na tarde desta segunda-feira (11), durante a transmissão ao vivo do programa A tarde é sua, da Rede TV!, a apresentadora Sonia Abrão mais uma vez não escondeu o que pensa e colocou Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você da Rede Globo, em saia justa ao comentar sobre uma brincadeira que Ana queria fazer.

Sonia Abrão não poupou palavras ao referir-se ao acorrido, e disse que a apresentadora está com o “parafuso solto”. A declaração de Sonia foi ao ar no programa desta tarde, quando ela comentava a participação de Xuxa Meneghel no programa Mais Você. É que Ana Maria Braga não ficou nada satisfeita com a recusa de Xuxa Meneghel para participar de uma “guerra de comida”.

Xuxa explicou a Ana Maria o motivo da recusa: ela teria um compromisso logo após o café da manhã e caso aceitasse a brincadeira, não teria tento hábil para recompor-se de toda sujeira. A apresentadora do matinal demonstrou ao vivo a insatisfação com Xuxa e disparou: “A coisa acontece naturalmente, inclusive hoje eu fui proibida. Tô muito frustrada, vou olhar para os assessores aqui até”. Ao que Xuxa respondeu delicadamente: “É porque saindo daqui eu vou para outro trabalho. Você não acha que deu vontade também? Já fiquei aqui olhando o bolo”.

E a apresentadora do A tarde é sua não perdeu a oportunidade de alfinetar Ana Maria Braga: “Ela queria fazer uma guerra de comida com a Xuxa. Olha como ela tá com o parafuso solto. Imagina se a Xuxa chega no final do programa e ainda ia ter outro compromisso, imagina toda suja de comida? Ia atrasar tudo”, disse Sonia. E completou: “Eu acho que não ia ser nem legal nesse tempo com 33 milhões de pessoas com fome. Resultado: a equipe da Rainha não gostou e ela [Ana Maria] ficou meio brava. Ela estava invocada, não estava muito legal como ela é. Estava esquisita”.