Sobrinho de Ricky Martin acusa cantor de incesto e agressão, diz jornal

Tempos difíceis para Ricky Martin! Os fãs do cantor porto-riquenho foram surpreendidos com outra bomba. Desta vez, o artista de 50 anos de idade foi acusado de incesto e agressão contra um sobrinho de 21 anos.

No início do mês de julho, Martin já tinha virado um dos assuntos mais comentados da web pelo processo de violência doméstica, agora, de acordo com o jornal espanhol Marca, o irmão do cantor, Eric Martin, teria identificado a suposta vítima Dennis Yadiel Sanchez e entrado com uma ordem de restrição temporária.

Martin, por sua vez, negou as acusações de que teria tido um relacionamento amoroso com o sobrinho por sete meses e perseguido o irmão, mas, ainda segundo o veículo, um julgamento está previsto para acontecer em 21 de julho. Se condenado, o artista pode cumprir até 50 anos de prisão.

Atualmente, Ricky é caso há cinco anos com Jwan Yosef e tem quatro filhos.

Fonte: Estrelando