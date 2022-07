Sob Alerta: Sede administrativa da SEME suspende atendimento nesta sexta-feira

- Publicidade -

Em Rio Branco a Secretaria Municipal de Educação(Seme), não contará com atendimento nesta sexta-feira,1. O motivo é o grande aumento de pessoas infectadas tanto pela síndrome gripal quanto pela covid-19. Desta forma, as medidas sanitárias passará por sanitização em todas as suas dependências.

O órgão busca higienizar os locais oferecendo mais segurança tanto para a comunidade, quanto para os servidores públicos do município de Rio Branco.

Até a presente data a secretária , não informou quantos servidores estão com Covid, mas comunicou que todos eles estão afastados de suas funções para tratamento e cumprindo o protocolo de isolamento social.

Segundo a gestão o atendimento terá retorno já na próxima segunda-feira (4) na capital.

Na nota de comunicado a secretaria informa: “Pedimos a todos que, caso necessário, procurem atendimento remoto, por meio de telefone e/ou e-mail dos chefes de setores desta Seme” destaca o comunicado.