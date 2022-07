Sisu: Inscrições para o 2° processo seletivo encerra hoje

- Publicidade -

As inscrições para o segundo processo seletivo do Sisu ( Sistema de Seleção Unificada) 2022, foram abertas na última segunda-feira, 27 de junho e se encerra hoje, 01 de julho.

A consulta para as vagas neste segundo processo seletivo teve início no dia 15, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para acessá-lo, clique aqui.

Os candidatos às vagas do Sisu precisam, obrigatoriamente, ter realizado a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota superior a zero na prova de redação. Além disso, os participantes não podem ter participado do Enem como treineiros.

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem, que, nesta edição, será a de 2021.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho.