Sistema de PIX do Nubank fica fora do ar nesta sexta-feira

O banco digital Nubank teve problemas no sistema de transferências via PIX ficou fora do ar na tarde desta sexta-feira (22). Vários usuários do banco relataram nas redes sociais o problema no sistema de pagamentos instantâneos.

Além da instabilidade no PIX, foram relatados problemas de login no aplicativo do banco. A instabilidade começou por volta das 15h30 e atingiu o pico por volta das 17h.

O Nubank respondeu alguns clientes que questionaram a instabilidade nas redes sociais.

“Identificamos uma oscilação que afetou as transferências Pix, mas não se preocupe, já estamos trabalhando pra normalizar a situação”, respondeu a empresa a um dos seguidores.