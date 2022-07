Simone rompe o silêncio sobre Simaria mais uma vez e manda recado direto: “Tem defeitos como eu tenho”

- Publicidade -

A “coleguinha” falou um pouco sobre a irmã, que no momento está afastada dos palcos para cuidar da saúde

A entrevista de Simaria para Leo Dias escancarou o péssimo clima com Simone, sua irmã. A cantora revelou detalhes de algumas brigas e ainda disse que o desentendimento no ‘Programa do Ratinho’ foi um pedido de socorro, já que não aguentava mais: “Tudo o que vou fazer, sou mandada calar a boca pela Simone”, explicou. Sua dupla, é claro, respondeu.

Pouco tempo depois, em seu Instagram, Simone disse: “Oi gente, tudo bem? Bom, já estou aqui na cidade do show de hoje e como vocês viram a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive, hoje é aniversário dela, que Deus a abençoe, a guarde e proteja. Estou aqui para cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada e eu conto muito com o carinho de vocês”.

Agora, Simone falou novamente sobre a irmã, que no momento está afastada dos palcos para cuidar da saúde: “Eu conheço a história dela, eu sei tudo que ela passou pra chegar onde chegou. Tem defeitos como eu tenho e como você que está lendo também tem. Ela é uma das mulheres mais fod*s que eu já conheci na minha vida”, disse.

Sem considerar os recentes desentendimentos, Simone expôs a admiração que tem pela cantora e ressaltou que o amor nunca irá acabar: “Independente de qualquer situação eu continuarei te amando até o dia que Jesus voltar por que você é sangue do meu sangue”, completou. Ainda não há previsão certa, mas Simaria deve retornar aos shows em breve.

Fonte: Bolavip Brasil