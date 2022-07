Simone assume infidelidade, fim de relacionamento é exposto e ela conta tudo: “Peguei o celular e a conversa toda estava lá”

- Publicidade -

Antes de ver seu atual esposo, Simone, irmã de Simaria, foi comprometida com Wendel Felício de Albuquerque. No decorrer de papo com o “PodDelas”, a artista explica que padeceu com a infidelidade do ex.

A famosa, da dupla com Simaria, virou uma das grandes artistas do país por conta de suas canções estouradas. Todavia, não é só a carreira que rouba a cena dos fãs.

O motivo é que a vida pessoal da Simone também rouba a cena. Vale dizer que, em 2013, ela achou o amor ao contrair matrimônio com Kaká Diniz. Todavia, a artista nem sempre passou a melhor fase na parte romântica. Desse jeito, ocorre que ela também teve momentos difíceis na sua vida pessoal.

Na conversa, a irmã de Simone ironizou a outra. “É muito lindo levar chifre, gente”. Em seguida, a mulher de Kaká Diniz tentou justificar tudo. “É o seguinte: quando a gente faz algo sem a direção de Deus, não tem para onde. Mas para mim é bom porque eu tenho uma bagagem”, explicou, dessa forma.

Simone flagra tudo

Fora isso, em papo com a “Band FM”, a artista explicou que flagrou as infidelidades no celular do ex-amado. “Peguei o celular dele às 6h da manhã e a conversa toda estava lá. Aí a marreta caiu do cabo e eu comecei a me tremer todinha”, relatou a famosa. Em 2013, ela conheceu o amor e subiu ao altar com Kaká Diniz, e tem 2 filhos.

É importante lembrar também que Simone tem tocado os shows sozinha. O motivo é que Simaria foi afastada dos espetáculos por motivos médicos, após grande crise de estresse.