Simone apaga fotos com Simaria das redes sociais

As especulações sobre a carreira solo de Simone só aumentam. Ela apagou das redes sociais as fotos mais recentes em que estava acompanhada de Simaria, que anunciou o afastamento dos palcos por tempo indeterminado no fim de junho.

As informações exclusivas foram divulgadas nesta quarta-feira (20) por Fabíola Reipert no quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, da Record TV.

Segundo Fabíola, Simone deixou apenas algumas fotos com Simaria, incluindo uma homenagem a Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021, e propagandas que fizeram juntas.

Além disso, nesta terça-feira (19), Simone mudou o nome de usuário do Instagram de “simoneses”, sendo a sigla SES uma abreviação do nome da dupla, para o nome completo: Simone Mendes.

“Tá óbvio que a dupla acabou”, comentou um internauta. “Acaba com a dupla logo e pronto. Ninguém aguenta mais esse mimimi delas…”, postou outro. “Qual será o programa de televisão de grande sucesso [em que] elas irão anunciar o fim da dupla?”, escreveu uma internauta.

Fonte: R7