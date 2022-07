Shows nacionais marcam segunda noite do Carnavale 2022

- Publicidade -

Celebrando o aniversário de 112 anos de Brasiléia, a segunda noite do Carnavale 2022 foi marcada pelos shows da cantora Baiana Margareth Menezes e Araketu.

Milhares de foliões vindos de várias cidades do Estado , além da Bolívia e Rondônia lotaram a praça Hugo Polli na noite de sábado, 02.

Magath Menezes, Araketu, Os Cobras Dance e Alessandro Brain subiram ao palco e contagiaram com muita animação e músicas de grande sucesso.

De acordo com a estimativa do Corpo de Bombeiros, cerca de 11 mil pessoas estiveram presentes.

Uma grande estrutura foi montada para atender o público com palco, iluminação, estandes padronizados para a venda de bebidas e comidas, além de um forte esquema de segurança.

A festa continua neste domingo, às 16:00 horas com o tradiconal desfile do bloco “As Rolinhas do Coronel”, a noite, as bandas da região irão animar a útima noite do carnaval.

A prefeita Fernada Hassem recepcionou os cantores no camarim, juntamente com a imprensa e destacou o sucesso do maior Carnaval Fora de Época do Estado do Acre.

“É uma grande honra pra nós, Brasileenses, realizarmos o maior carnaval fora de época do estado do Acre. Estamos aqui com as atrações nacional Araketu e Magarethe Menezes que prometem sacudir a galera que estava há quase dois anos sem ter festa. Quero agradecer todas as pessoas que estão participando e toda a nossa equipe que preparou tudo com muito carinho”, afirmou a Prefeita.

A cantora baiana Margareth Menezes falou da alegria em cantar pela primeira vez no aniversário da cidade.

“É um prazer vim à Brasiléia, justamente no dia do aniversário da cidade, será uma noite de alegria com muita música para galera participar e cantar juntos. A prefeita esteve aqui e me falou que Brasiléia é um lugar de mulheres fortes. Estou muito à vontade para realizar esse show pra vocês, meus parabéns à toda população de Brasiléia, desejo que os próximos anos sejam de mais progresso”, falou.

Vocalista da banda Araketu, Dam Miranda fala de sua vinda ao município. ” Araketu foi recebida com muita hospitalidade pelo povo daqui, que é muito atencioso e receptivo. Parabenizo Brasiléia em nome da Prefeita Fernanda Hassem, que nos recepcinou. É uma honra realizar um show justamente no aniversário da cidade“, disse o cantor.