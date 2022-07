Show da “braba”; Luíza Sonza faz show inédito em Rio Branco e leva bandeira acreana ao palco

- Publicidade -

Na noite desta sexta-feira (1), a cantora e compositora Luísa Sonza realizou sua primeira apresentação em terras acreanas e Rio Branco foi contemplado com grandes sucessos incluindo seus mais recentes lançamentos.

O evento contou com uma grande estrutura reunindo milhares de pessoas com espaço de distribuição entre vip, camarotes e front stage, em frente ao palco e banheiros químicos em cada setor.

Dentre vários efeitos pirotécnicos como fumaça, rajadas de fogo ao redor do palco, o show ainda teve chuva de papel picado ao final da apresentação.

Ainda no palco, a cantora disse “Quando eu cheguei no aeroporto aqui no Acre, a primeira coisa que me disseram foi ‘Bem-vinda ao Acre’ e é muito bom se sentir bem-vinda, muito obrigada”.

O evento que reuniu milhares de pessoas aconteceu no estacionamento do Centro universitário UniNorte e foi organizado pela Produtora JogosUni.

Fonte: Juruá Online