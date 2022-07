Shawn Mendes cancela shows para cuidar da saúde mental

- Publicidade -

Shawn Mendes deixou os fãs preocupados ao anunciar, na noite de sexta-feira, 8 de julho, que irá adiar 12 shows de sua turnê para cuidar de sua saúde mental. O cantor disse que tirará três semanas para se recuperar e voltará ao palcos em Toronto, no Canadá, em 31 de julho.

“Parte meu coração ter que dizer isso, mas infelizmente terei que adiar as próximas três semanas de shows até Uncasville, CT, para um momento futuro. Eu estou fazendo turnês desde que tinha 15 anos e, para ser sincero, sempre foi difícil para mim estar na estrada longe de amigos e família. Depois de alguns anos sem fazer isso, achei que estava pronto para retornar, mas essa decisão foi prematura e, infelizmente, o peso da estrada e a pressão me atingiram e eu estou no meu limite. Depois de falar com a minha equipe e profissionais da saúde, eu preciso tirar um tempo para me curar e cuidar de mim mesmo e minha saúde, primeiro de tudo. Assim que tivermos atualizações eu prometo que vou avisar. Amo vocês”, escreveu.

MÚSICA PARA EX-NAMORADA?

Shawn Mendes é com certeza um dos grandes nomes que surgiram na música pop nos últimos anos, e seu nome já é sinônimo de sucesso pro onde o cantor pise, e seu mais novo single, “When You’re Gone”, não foi diferente nesse sentido.

Porém, a canção chamou bastante a atenção por conta de sua letra, pois ela fala do término do astro com a também cantora Camila Cabello um dos namoros mais amados pelo público de música dos últimos anos.

Shawn chegou a comentar sobre a canção, afirmando que ela é sobre a “essência de processar um rompimento e o que é isso e as lembranças e todos esses sentimentos que começam a fluir”.

“Acho que depois que a separação aconteceu, percebi o quanto de mim estava sendo protegido por essa pessoa e que precisava ser capaz de proteger essa parte de mim também”, disse.

“E esse é um grande momento, e acho que você realmente não consegue ver que esses pontos fracos são aqueles pontos vulneráveis ​​que você precisa cuidar e amar até que estejam abertos”, concluiu Shawn Mendes.

Fonte: TNH1