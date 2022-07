SESACRE descarta primeiro caso de varíola no Acre

- Publicidade -

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (SESACRE) informou nesta última quarta-feira (06), que o primeiro caso suspeito da varíola dos macacos foi descartado após o resultado do exame que estava sendo realizado em Belém (PA) testar negativo.

De acordo com a Vigilância de Saúde do Acre, um paciente natural de Boca do Acre (AM), e outros duas pessoas de Cruzeiro do Sul deram entrada no Hospital de Urgência e Emergência (HUERB) na terça-feira (05) com sintomas da doença. Os pacientes com os sintomas da varíola dos macacos estão com sintomas leves.

De acordo com a SESACRE, até a presente data o Acre registrou 4 casos suspeitos e nenhum foi comprovado até o momento. A chefe de Vigilância em Saúde do Estado Débora dos Santos, informou que os exames seguirão para análises em breve o resultado de teste positivo ou negativo deve ser divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde.