SEQUESTRO RELÂMPAGO: Monitorados sequestram trabalhador, sacam dinheiro em caixas eletrônicos e são presos dentro de loja em Rio Branco

Os presidiários monitorados por tornozeleiras eletrônicas, Francimar Braga da Silva, de 28 anos e Adão Oliveira dos Santos, de 33 anos, foram presos na noite desta quarta-feira, 06, após invadirem uma casa no bairro Recanto dos Buritis, onde sequestraram o proprietário e obrigaram a vítima a ir em vários caixas eletrônicos onde sacaram cerca de R$ 500, em seguida foram a um ponto de venda de entorpecentes e compraram todo o valor retirado da conta da vítima em cocaína.

Não satisfeitos, os dois criminosos seguiram até uma grande loja de departamentos localizada na Via Verde, onde um assaltante ficou dentro do carro e o outro sob ameaça entrou na loja com a vítima.

Os bandidos pretendiam efetuar compras usando todo o limite do cartão de crédito da vítima. Na loja, o criminoso que acompanhou a vítima, escolheu um aparelho celular no valor de mais de R$ 3 mil reais.

A compra foi efetuada, mas no momento de assinar a nota, a vítima aproveitou e ao invés de escrever o próprio nome para efetivar a compra ele escreveu “me ajude, sou vítima de um sequestro”.

A atendente imediatamente acionou o botão do pânico e fez soar o alarme no departamento de segurança que por sua fez acionou a Polícia Militar.

Uma guarnição do Rádio Patrulhamento Motorizado -RPM que estava nas proximidades conseguiu prender os criminosos, libertar a vítima e recuperar o produto comprado de forma criminosa.