SENA MADUREIRA: Diácono de igreja evangélica é preso por estuprar a namorada do filho, uma menor de 15 anos

Acusado de estupro de vulnerável, o diácono de uma igreja evangélica, foi preso pela equipe do Delegado Leonardo Neves, no município de Sena Madureira. A vítima seria a namorada do próprio filho dele, uma menor de 15 anos.

De acordo com a investigação, a jovem teria sido estuprada ao sair de casa na companhia do Diácono, que era acostumado ir buscá-la, para levar até a companhia do seu filho, já que os dois eram namorados.

No dia do estupro, o homem teria adotado um comportamento diferente, desviou o caminho e levou a moça até uma construção no bairro Eugênio Areal, e praticou o ato.

O crime aconteceu dia 10 de Julho, mas as autoridades só tiveram conhecimento, após a mãe da adolescente fazer um boletim de ocorrência e denunciar o caso ao Ministério Publico.

Segundo a mãe da jovem, o homem teria ameaçado a filha, caso ela contasse pra alguém. A família também conta que recebeu um áudio de um membro da igreja ao qual o diácono faz parte, afirmando que o caso estava denegrindo a imagem da igreja.

De acordo com o promotor de justiça Thalles Ferreira, ele recebeu quatro denuncias somente em julho naquele município.