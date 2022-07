Semsa pede que pais vacinem seus filhos com idade entre 3 a 5 anos

- Publicidade -

Na manhã desta quarta-feira (19), a prefeitura municipal de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), anunciou que os pais serão responsáveis por levarem as crianças com idade entre 3 a 5 anos para as unidades de saúde do município para tomarem a vacina da Covid-19.

O anúncio foi feito através de uma coletiva de imprensa pelo secretário Adjunto de Saúde Jonathan Santiago. Segundo ele o munícipio tem vacina suficiente para vacinar essas crianças.

O secretário também informou que a aplicação da 4ª ja está em vigor para os pessoas acima de 18 anos. Serão ampliado as unidades de atendimento da capital acreana e os atendimentos seguirão sendo realizados aos sábados no horário de 08h às 13 horas em Rio Branco.

Outro anúncio do secretário Santiago, é que na próxima sexta-feira (22), a prefeitura irá está de plantão no período noturno na Praça da Revolução em frente a Prefeitura da capital acreana.

Segundo Santiago, muitas pessoas ainda não se vacinaram devido ter que trabalharem de dia e isso impede as pessoas irem aos postos de vacinação, e com a instalação da tenda em frente a praça quem trabalha de dia agora também poderá ir até a unidade se vacinar evitando a contaminação do vírus da covid-19 que aumentou considaravelmente nos últimos dia , chegando a marca de mais de 1000 infectados nas últimas 24 horas