Sem Thiago Maia, Flamengo deve ter Diego Ribas como titular contra Avaí

De olho no confronto com o Avaí, no domingo, Dorival Júnior terá que fazer pelo menos uma mudança em relação ao time que iniciou a goleada contra o Juventude, na última quarta-feira. Sem Thiago Maia, que está suspenso pelo terceiro amarelo, o técnico do Flamengo pode dar uma nova oportunidade a Diego Ribas na equipe titular.

Em reta final de passagem pelo Flamengo, Diego está recuperado das dores na coxa direita que o tiraram do duelo contra o Juventude. O camisa 10 treinou normalmente no Ninho do Urubu nos últimos dias e volta a ficar à disposição de Dorival.

A tendência é que o treinador repita a dupla de volantes usada na partida sobre o Coritiba, no último sábado: João Gomes e Diego Ribas. Na ocasião, o capitão rubro-negro teve boa atuação e até marcou um dos gols da vitória de 2 a 0.



A outra opção para a vaga é o jovem Victor Hugo, que já atuou improvisado como volante no duelo com o Santos, na Vila Belmiro.

Após as saídas recentes de Andreas Pereira e Willian Arão, o Flamengo vive escassez momentânea na posição. A tendência é que a situação se normalize com a estreia de Arturo Vidal, programada para a próxima semana, e a possível contratação de Walace, da Udinese.

Fonte/ Portal Yahoo.com