Sem rumo, ex-atriz da Globo virou moradora de rua: “Preciso de ajuda”

Atualmente com 40 anos, a cantora, compositora e atriz Quelynah passou por momentos complicados em sua trajetória. Jaqueline Simão de Oliveira nasceu em 6 de setembro de 1981, em São Paulo (SP). Começou a cantar aos 13 anos, em corais da igreja, e, mais tarde, conheceu o hip hop.

Posteriormente, participou do álbum Assim Caminha a Humanidade, da dupla Thaide e Dj Hum, e foi hacking vocal de Alexandre Pires. Também foi finalista do programa Popstars, do SBT, que criou o grupo Rouge.

Antônia

O reconhecimento nacional veio entre 2006 e 2007, quando ela integrou o elenco do filme e da série Antônia, ao lado de Leilah Moreno, Cynthia Mendes e Negra Li. A produção foi exibida pela Globo em duas temporadas.

“Logo depois de Antônia teve altos e baixos. Porque eu achei que Antônia ia dar uma alavancada gigantesca, deu uma alavancada, mas o Brasil na época não estava preparado para esse tipo de ritmo”,explicou a cantora ao portal Kondzilla. “Foi tipo: acabou, acabou! Não teve convite, a gente não foi convidada para nada”,completou.

Ela voltou aos holofotes em 2015, quando participou da oitava temporada do reality show A Fazenda, da Record, quando foi a sétima eliminada. Os altos e baixos na carreira fizeram a cantora e atriz ver suas dificuldades agravadas em 2013, quando foi ao programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, para falar sobre desemprego e depressão.

No ano seguinte, ela esteve no Balanço Geral SP, da Record, onde pediu ajuda para voltar aos palcos. Quelynah conquistou um contrato para cantar em uma rede de bares.

Desaparecimento

Nova aparição na atração aconteceu em março de 2019, quando a cantora estaria desaparecida, de acordo com sua família.

“Esta semana ela disse que iria para um albergue e passaria a viver nas ruas. Eu falei que isso não era para ela. Aqui ela tem sua casa, sua família, suas coisas”, contou Cleusa Simão, mãe da artista.

Alguns dias depois, Quelynah reapareceu e deu entrevista ao mesmo programa. Ela estava em um abrigo para necessitados em Osasco, na Grande São Paulo, e aproveitou para fazer um pedido por emprego.

“Não desapareci. Estava em contato com a minha mãe pelo celular. Menti para que ela não me encontrasse. O correto era ela ter ligado para mim”, explicou. “Preciso de ajuda de quem estiver assistindo, de emprego, para onde ir. Preciso de emprego mesmo. Uma chance até de cantar, porque eu estou aqui, eu existo”, completou.

Reabilitação

A atriz reconheceu o momento turbulento e aceitou um tratamento contra a dependência química.

“Estou passando por psicólogo. Tenho medo de viver de sonho. Mas aceito qualquer tipo de ajuda. Preciso de emprego fixo. Para os amigos, pedi muita ajuda. Mas quem quer esse tipo de problema?”, enfatizou.

Após o período de internação, Quelynah retornou para as redes sociais, onde faz postagens de seu dia a dia e informa as novidades de sua carreira.