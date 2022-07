SEM NOÇÃO: Mulher não pede licença para cachorro e é agredida pela dona do animal

- Publicidade -

Uma mulher de 50 anos foi agredida em uma rua de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, por não pedir licença ao cachorro da agressora quando passava por uma calçada da cidade. Um boletim de ocorrência (bo) sobre o fato foi registrado na última quarta-feira (20) na Polícia Militar.

De acordo com o registro policial, a mulher contou que passava pela rua Quintino Bocaiuva, no bairro Jardim da Glória quando passou por uma mulher com um cachorro na corrente na calçada. A vítima relatou que a suspeita a questionou do motivo de ter passado na calçada sem pedir licença ao cachorro dela. Logo em seguida ela agrediu a vítima com empurrões e arranhões no rosto.

A agressora ainda chamou a mulher de “vagabunda” e outras palavras de baixo calão. A vítima disse que se sentiu acuada e não teve coragem de chamar a polícia na hora. Preferiu sair do local. Ela registrou o boletim de ocorrência posteriormente.

A agredida recebeu atendimento médico, foi medicada por causa dos hematomas e liberada. Ela não soube dar detalhes da suspeita que ainda não foi identificada. A ocorrência foi repassada à Polícia Civil para investigações.