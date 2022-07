Sem herdeiros, Justiça decide que fortuna deixada por Rogéria será dividida; saiba os detalhes

- Publicidade -

A Justiça terminou o processo de inventário da atriz e cantora Rogéria, que faleceu em 2017.

Ela não tinha herdeiros direitos, o que levou um juiz a tomar uma decisão sobre os bens deixados pela loira. Segundo o colunista Alcelmo Góis, do jornal O Globo, a 11ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio anunciou a decisão na última semana.

Os bens da atriz serão divididos entre os quatro irmãos: Marilene e Vera Lúcia Accacio, Flavio e Cyr Barrozo. Não é possível mais perpetrar recursos sobre a decisão.

Rogéria morreu há cinco anos após complicações de uma infecção urinária.

HOMENAGEM

Recentemente, Leandra Leal compartilhou um clique com Rogéria, no qual as duas olhavam sorridentes para as câmeras. Outros registros no post mostraram reflexões de Rogéria sobre educação, no qual a artista afirma ser necessário maior respeito a professores e mais escolas públicas de qualidade no Brasil.

“Coração cheio de saudade dessa diva. Três anos longe da Rogéria, do seu talento, da sua energia e da sua amizade. E a gente segue aqui, lutando pra fazer nosso país ouvir esse seu conselho”.

Por Contigo