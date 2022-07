Sem acordo, Luva de Pedreiro será obrigado a pagar ex-empresário

- Publicidade -

No decorrer desta semana, o influenciador digital Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, comemorou nas redes sociais a assinatura do seu maior contrato de publicidade. Embora não tenha revelado o nome do parceiro, tampouco as cifras desses contratos, nesta quinta-feira (28/7), Iran ficou sabendo que, por decisão judicial tomada na 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, terá que prestar contas de quanto embolsou.