Seict apresenta resultados do primeiro semestre de 2022

A Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) apresentou o balanço das ações realizadas no primeiro semestre. Nesta sexta-feira, 22, as equipes técnicas responsáveis pelas principais áreas de atuação demonstraram os principais avanços e contribuições para o desenvolvimento do ambiente de negócios, estímulo à geração de empregos, avanços na indústria, comércio, serviços e tecnologia.

Durante o encontro, realizado no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco, cada gestor apresentou seus trabalhos e projetos.

No primeiro trimestre, a Seict promoveu o realinhamento do seu planejamento estratégico, com base na mudança de cenário econômico após o pico da pandemia da covid-19.

“Com o fim da pandemia, o setor produtivo precisava se recuperar e a secretaria se adequou ao momento de retomada”, explica o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

Dentre as ações realizadas para o impulsionamento da economia, estão as reformas dos parques industriais e polo logístico e a melhoria no atendimento aos empresários, com base na atuação com relação aos processos de incentivos fiscais, que garantem mais possibilidades para as indústrias locais, assim como as implantações e apoio técnico às indústrias e agroindústrias.

Foi apresentado também o balanço de outros importantes programas, como o de compras governamentais, que já lançou quatro editais nos setores de movelaria, confecções, gráficos e alimentos. E o Programa de Estímulo à Construção Civil e Geração de Emprego e Renda (PEC-GER), que já está no seu segundo pacote de obras, que serão realizadas por micro e pequenas empresas do estado.

Outro incentivo é na área de tecnologia, em que a secretaria busca auxiliar na formação de jovens e adultos para a ampliação do mercado de trabalho. Outro programa é o polo digital da Seict, que já certificou mais de mil alunos nas áreas de capacitação profissional.