Segurança é executado em frente a padaria por bandido solto pela polícia um dia antes

Um segurança foi executado a tiros em frente a uma padaria de Santos, na manhã desta sexta-feira (22). O episódio foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o assassino caminhando com as mãos para trás, já escondendo a arma. Ele se aproxima da vítima, que conversa com um outro homem do lado de fora da panificadora.

Sem nenhuma abordagem prévia, o criminoso, identificado como Samuel Tylor, aponta o revólver para o segurança e dispara repetidas vezes. A vítima cai no chão, antes de ser novamente baleada.

Com o rapaz já sem movimento, o assassino revira o corpo em busca de objetos de valor. Ele pega algo no bolso da vítima e sai correndo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu às 7h56 na Rua Antônio José Rodrigues, no bairro Castelo, onde a vítima trabalhava.

A Polícia Militar foi acionada dez minutos mais tarde e encontrou o segurança com marcas de tiro na cabeça e no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e constatou a morte.

Assassino havia sido detido

Por conta do vídeo, o suspeito foi identificado pela polícia. Samuel havia sido detido um dia antes, na última quinta (21), por porte ilegal de arma de fogo.

Na ocasião, porém, um comparsa que estava com o rapaz assumiu a autoria do delito, o que fez com que Samuel fosse liberado.

Após o assassinato do segurança, o criminoso fugiu e ainda não foi encontrado.

